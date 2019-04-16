Кім Чен Ин відвідав мавзолей батька (фото)



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Кім Чен Ина супроводжували члени вищого керівництва країни

Кім Чен Ин побував у Кимсусанському палаці Сонця

Голова Держради КНДР Кім Чен Ин вшанував пам’ять своїх батька та діда, відвідавши у понеділок Кимсусанський палац Сонця з нагоди 107-ї річниці від дня народження засновника і «вічного президента» народної республіки Кім Ір Сена.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Відзначається, що Кім Чен Ин відвідав центральний хол палацу, де встановлені статуї на повний зріст двох генералісимусів.

Лідер КНДР також побував в залах безсмертя, де в прижиттєвому вигляді знаходяться Кім Ір Сен і Кім Чен Ір. Його супроводжували члени вищого керівництва країни - перший заступник голови Держради КНДР, голова президії Верховного народного зібрання Цой Рьон Хе, заступник голови ЦК Трудової партії Кореї Пак Бон Дю, прем’єр кабінету міністрів Кім Чже Рьон, а також члени Держради республіки.

Розташований на північно-східній околиці Пхеньяна Кимсусанський палац був побудований в 1977 році і спочатку використовувався як резиденція Кім Ір Сена, в якій він проводив наради, приймав іноземні делегації. Там також перебували його житлові апартаменти.

Після смерті першого президента КНДР 8 липня 1994 року палац був перетворений в усипальницю. Тіло покійного вождя в прижиттєвому вигляді помістили в скляний саркофаг і встановили в залі, в якому немає жодного вікна, світло приглушене до напівтемряви і звучить траурна музика.

Після смерті Кім Чен Іра в грудні 2011 року його тіло було також поміщено в мавзолей, для цих цілей в палаці був обладнаний ще один поверх. У двох спеціальних залах виставлені численні нагороди великих вождів, в тому числі медалі і ордени зарубіжних країн.

У лютому 2012 року на честь 70-річчя від дня народження Кім Чен Іра меморіальний комплекс був перейменований в Кимсусанський палац Сонця. За рішенням парламенту КНДР, всі жителі республіки зобов’язані розглядати цю величну споруду як «священний храм, символ гідності і гордості всієї нації».

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Владивостоці наприкінці квітня.

Джерело: УНН