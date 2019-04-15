Кім Чен Ин і Путін можуть зустрітися наприкінці квітня



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Кім Чен Ин

Глава КНДР спробує заручитися підтримкою Росії в тиску на Трампа

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Владивостоці наприкінці квітня.

Про це повідомили джерела, передає агентство Yonhap.

Зокрема, співрозмовники видання розповіли, що Путін приїде до Владивостока напередодні візиту в Пекін 26-27 квітня, де запланована його участь у форумі «Один пояс, один шлях».

Як повідомляє видання, передбачається, що тоді ж у Владивосток приїде і Кім Чен Ин для проведення особистої зустрічі.

«Дуже ймовірно, що зустріч дійсно відбудеться», - повідомило джерело.

Заазначається, що Кім Чен Ин під час зустрічі спробує заручитися підтримкою Росії, щоб чинити тиск на американського президента Дональда Трампа після провальної зустрічі в Ханої.