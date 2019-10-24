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    Кім Чен Ин заявив про «особливі» відносини з Трампом

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    Лідер КНДР Кім Чен Ин - Кім Чен Ин заявив про «особливі» відносини з Трампом
    Лідер КНДР Кім Чен Ин

    Кім Чен Ин заявив, що продовжує підтримувати довірчі відносини з Дональдом Трампом

    Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що продовжує підтримувати тісні і довірчі відносини з президентом США Дональдом Трампом.

    Про це йдеться в заяві радника МЗС КНДР Кім Кью Гвана, повідомляє Reuters.

    «Я щиро сподіваюся, що рушійна сила для подолання всіх перешкод між КНДР і США, для просування двосторонніх відносин в кращому напрямку, буде надана на основі тісних відносин», — цитує агентство радника МЗС КНДР.

    Як зазначив Гван у своїй заяві, «всупереч Трампу, політичні кола Вашингтона і політики КНДР з адміністрації США вороже ставляться до КНДР без будь-якої причини, стурбовані менталітетом і ідеологічними забобонами щодо холодної війни».

    Він зазначив, що Північна Корея побачить, «як мудро США проведуть кінець року».

    МЗС США Дональд Трамп Північна Корея Кім Чен Ин
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