Кім Чен Ин заявив про «особливі» відносини з Трампом



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Лідер КНДР Кім Чен Ин

Кім Чен Ин заявив, що продовжує підтримувати довірчі відносини з Дональдом Трампом

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що продовжує підтримувати тісні і довірчі відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться в заяві радника МЗС КНДР Кім Кью Гвана, повідомляє Reuters.

«Я щиро сподіваюся, що рушійна сила для подолання всіх перешкод між КНДР і США, для просування двосторонніх відносин в кращому напрямку, буде надана на основі тісних відносин», — цитує агентство радника МЗС КНДР.

Як зазначив Гван у своїй заяві, «всупереч Трампу, політичні кола Вашингтона і політики КНДР з адміністрації США вороже ставляться до КНДР без будь-якої причини, стурбовані менталітетом і ідеологічними забобонами щодо холодної війни».

Він зазначив, що Північна Корея побачить, «як мудро США проведуть кінець року».