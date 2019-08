Трамп: Кім Чен Ин вибачився за ядерні випробування

Трамп прокоментував лист від Кім Чен Ина, який він отримав напередодні

За словами президента США, в довгому листі Кім Чен Ина є і «невелике вибачення» за випробування ракет малої дальності.

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин вибачився за випробування ракет малої дальності. Про це йдеться в повідомленні Трампа у Twitter.

Так, Трамп прокоментував лист від Кім Чен Ина, який він отримав напередодні. Зокрема, він заявив, що лідер КНДР «дуже мило заявив, що хотів би зустрітися і почати переговори, як тільки спільні навчання США і Південної Кореї закінчаться».

....also a small apology for testing the short range missiles, and that this testing would stop when the exercises end. I look forward to seeing Kim Jong Un in the not too distant future! A nuclear free North Korea will lead to one of the most successful countries in the world!