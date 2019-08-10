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    У світі

    Трамп: Кім Чен Ин вибачився за ядерні випробування

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    <p>Трамп розповів про лист Кім Чен Ина</p> - Трамп: Кім Чен Ин вибачився за ядерні випробування

    Трамп розповів про лист Кім Чен Ина

    Трамп прокоментував лист від Кім Чен Ина, який він отримав напередодні

    За словами президента США, в довгому листі Кім Чен Ина є і «невелике вибачення» за випробування ракет малої дальності.

    Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин вибачився за випробування ракет малої дальності. Про це йдеться в повідомленні Трампа у Twitter.

    Так, Трамп прокоментував лист від Кім Чен Ина, який він отримав напередодні. Зокрема, він заявив, що лідер КНДР «дуже мило заявив, що хотів би зустрітися і почати переговори, як тільки спільні навчання США і Південної Кореї закінчаться».

    За словами Трампа, в довгому листі Кім Чен Ина є і «невелике вибачення» за випробування ракет малої дальності. Лідер КНДР запевнив, що випробування припиняться, коли завершаться навчання.

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    «Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у недалекому майбутньому! Без’ядерна Північна Корея приведе до формування однієї з найуспішніших країн у світі!» – написав він.

    Напередодні повідомлялося, що Північна Корея запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

    Нагадаємо, 6 серпня КНДР здійснила запуски нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

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    США Дональд Трамп Північна Корея Кім Чен Ин
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