В КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пхеньян розраховує на підписання вигідної угоди про роззброєння із США

Джерело, яке близьке до керівництва КНДР, повідомляє про те, що Пхеньян розраховує на можливість проведення нової зустрічі на найвищому рівні із лідером США іще до кінця цього року.

Про це пише видання The Japan Times.

Такі очікування спричинені обміном листами, який відбувається між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом.

На сьогодні час і місце другої зустрічі лідерів США і КНДР не визначені, проте джерело в північнокорейському уряді не ставить саму цю зустріч під сумнів.

Речниця Білого Дому не підтверджує інформацію про можливу нову зустріч Кім Чен Ина і Трампа. При цьому джерело в уряді КНДР вважає останні войовничі заяви Рі Йонг Хо на саміті АСЕАН лише тактикою тиску на США.

Пхеньян в кінці кінців, за даними цього джерела, розраховує підписати вигідну для себе угоду із США про роззброєння

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.