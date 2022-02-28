Китай визнав: хоч вони з РФ і партнери, але аж ніяк не союзники

Китай закликав Путіна до стриманості після його рішення щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь підкреслив, що Китай і Росія є «стратегічними партнерами», але не «союзниками». Китай визначає свою власну позицію та політику в кожному окремому випадку, інформує Spiegel.

Крім того, Китай закликав Путіна до стриманості після його рішення щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

«Всі сторони повинні зберігати спокій, проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації», - сказав речник МЗС Китаю , відповідаючи на запитання журналістів у Пекіні щодо заяви Путіна, яка була сприйнята як загроза, хоча він конкретно не згадав про ядерну зброю.

Рада безпеки ООН на засіданні 27 лютого підтримала резолюцію про скликання екстреної спеціальної сесії Генеральної асамблеї щодо масштабного вторгнення Росії в Україну. Рішення про скликання сесії Генеральної асамблеї ухвалили 11 голосами «за». Росія проголосувала проти, а Китай, Індія та Об’єднані Арабські Емірати утрималися.