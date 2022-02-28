Рада безпеки ООН скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї щодо України

Голосування ради, до якої входять 15 членів, було процедурним, тому Росія не могла накласти вето

Сесія має пройти 28 лютого

Рада безпеки ООН на засіданні 27 лютого підтримала резолюцію про скликання екстреної спеціальної сесії Генеральної асамблеї щодо масштабного вторгнення Росії в Україну.

Сесія має пройти 28 лютого.

Голосування ради, до якої входять 15 членів, було процедурним, тому Росія не могла накласти вето. Рішення про скликання сесії Генеральної асамблеї ухвалили 11 голосами «за». Росія проголосувала проти, а Китай, Індія та Об’єднані Арабські Емірати утрималися.

Зустріч має надати змогу всім 193 членам Генасамблеї висловити свою думку щодо вторгнення Росії.

Росія 25 лютого заблокувала своїм вето рішення Радбезу щодо передачі резолюції проти вторгнення Росії в Україну на розгляд Генеральної асамблеї.

26 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з проханням забрати в Росії право голосу в Раді безпеки ООН.