Китайський важкий літак-амфібія здійснив перший політ

Розробкою літака займається китайська компанія Aviation Industry Corporation of China

У Китаї відбувся перший політ одного з найбільших в світі літаків-амфібій AG600, який має кодову назву Kunlong. Про це інформує «Сіньхуа». Літак піднявся у повітря о 9:39 ранку за місцевим часом з аеропорту цивільної авіації в місті Чжухай. Політ тривав близько години. Розробкою літака займається китайська компанія Aviation Industry



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Розробкою літака займається китайська компанія Aviation Industry Corporation of China

У Китаї відбувся перший політ одного з найбільших в світі літаків-амфібій AG600, який має кодову назву Kunlong. Про це інформує «Сіньхуа».

Літак піднявся у повітря о 9:39 ранку за місцевим часом з аеропорту цивільної авіації в місті Чжухай. Політ тривав близько години.

Розробкою літака займається китайська компанія Aviation Industry Corporation of China.

Літак оснащений чотирма турбореактивними двигунами виробництва Китаю, має 39,6 м фюзеляж і 38,8 м розмах крил. AG600 має максимальну злітну масу 53,5 тонни і верхню крейсерську швидкість 500 кілометрів на годину, безпосадковий політ може тривати до 12 годин.

Зазначимо, що у 1986 році в СРСР для потреб ВМФ був побудований в 2-х випробувальних примірниках протичовновий гідролітак А-40, на базі якого пізніше був розроблений цивільний літак Бе-200. За довжиною фюзеляжу (45,7 м), розмахом крил (42,5 м) і злітній вазі (86 000 кг) А-40, так і не прийнятий у 1990-ті роки на озброєння, помітно перевершує китайський AG600. Навесні 2016 року з'явилася інформація про можливість відновлення проекту А-40 і прийнятті гідролітака на озброєння ВМФ РФ після 2020 року.