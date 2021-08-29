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    Кличко відкрив Меморіал пам'яті загиблим на Донбасі киянам

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    Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у заходах вшанування полеглих киян - Кличко відкрив Меморіал пам'яті загиблим на Донбасі киянам
    Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у заходах вшанування полеглих киян
    Фото: Фейсбук/Віталій Кличко

    У День пам'яті захисників України в Києві на розі вулиці Грушевського та Петрівської алеї відкрили Меморіал пам'яті киянам, загиблим у війні з Росією

    У Києві відкрили Меморіал пам'яті киянам, які загинули під час Антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил на Донбасі, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Фейсбук.

    «Сьогодні, в День пам'яті захисників України, ми відкрили Меморіал пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС. Побудували його на розі вулиці Грушевського та Петрівської алеї. Наш спільний обов'язок - віддати шану та увіковічнити пам’ять про наших полеглих героїв. Тих, хто поклав життя за свободу та незалежність України», – написав Кличко.

    Він уточнив, що участь в АТО та ООС на Донбасі брали 32 тис. жителів столиці, з яких близько 400 віддали своє життя за Україну.

    Нагадаємо, 29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

    Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Захід відбувся біля будівлі Міністерства оборони.

    Також Володимир Зеленський вшанував полеглих. У церемонії вшанування пам’яті загиблих захисників також узяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

    Теги: Віталій Кличко незалежність суверенітет
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    Кличко відкрив Меморіал пам'яті загиблим на Донбасі киянам