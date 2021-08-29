  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський вшанував пам’ять полеглих за Україну воїнів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент України бере участь у заходах вшанування загиблих у війні з Росією воїнів - Зеленський вшанував пам’ять полеглих за Україну воїнів
    Президент України бере участь у заходах вшанування загиблих у війні з Росією воїнів
    Фото: пресслужба Офісу Президента

    У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, президент поклав квіти до Стіни пам’яті, що на вул. Трьохсвятительській у Києві

    Президент України Володимир Зеленський вшанував ролеглих. У церемонії вшанування пам’яті загиблих захисників також узяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє Офіс Президента.

    День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом Президента.

    Це рішення ухвалено з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

    Нагадаємо, у столиці завершується спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України.

    Також, у День пам’яті захисників України трансляції розважальних програм радіо і телебачення буде обмежено.

    Заходи до Дня пам’яті захисників України також пройдуть у всіх районах столиці.

    Теги: Герой України Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський вшанував пам’ять полеглих за Україну воїнів