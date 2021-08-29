Зеленський вшанував пам’ять полеглих за Україну воїнів
У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, президент поклав квіти до Стіни пам’яті, що на вул. Трьохсвятительській у Києві
Президент України Володимир Зеленський вшанував ролеглих. У церемонії вшанування пам’яті загиблих захисників також узяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє Офіс Президента.
День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом Президента.
Це рішення ухвалено з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.
Нагадаємо, у столиці завершується спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України.
Також, у День пам’яті захисників України трансляції розважальних програм радіо і телебачення буде обмежено.
Заходи до Дня пам’яті захисників України також пройдуть у всіх районах столиці.