Зеленський вшанував пам’ять полеглих за Україну воїнів

Президент України бере участь у заходах вшанування загиблих у війні з Росією воїнів

У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, президент поклав квіти до Стіни пам’яті, що на вул. Трьохсвятительській у Києві

Президент України Володимир Зеленський вшанував ролеглих. У церемонії вшанування пам’яті загиблих захисників також узяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє Офіс Президента.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом Президента.

Це рішення ухвалено з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

Нагадаємо, у столиці завершується спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України.

Також, у День пам’яті захисників України трансляції розважальних програм радіо і телебачення буде обмежено.

Заходи до Дня пам’яті захисників України також пройдуть у всіх районах столиці.