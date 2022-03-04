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    Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу

    Ліки зараз вкрай необхідні усім - Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу
    Ліки зараз вкрай необхідні усім
    фото з відкритих джерел

    Люди стоять годинами в чергах за ліками першої необхідності

    Мер Києва Віталій Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками першої необхідності до комунальних аптек. Про це Кличко заявив у своєму відеозверненні.

    «Ніч у столиці минула відносно спокійно. Кілька разів працювали системи ППО. Зараз місто живе у військовому стані. Автівки їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек «Фармація». І я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може. Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки», – сказав Кличко.

    Він нагадав, що в столиці, для сполучення між лівим і правим берегом відкриті Північний і Дарницький мости.

    «Але, якщо немає крайньої потреби, утримайтеся від пересування містом. Задля власної безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Одразу спускатеся в укриття! – наголосив мер Києва. – Місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях – все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків, – підкреслив мер. – Зберігаємо витримку! Допомагаємо чим можемо людям, які поруч! Тримаємо Київ! Разом вистоїмо! Слава Україні!» – наголосив Віталій Кличко.

    Теги: Віталій Кличко Київ війна мер укриття ліки аптека місто #stoprussia
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    Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу