  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Чернігові через авіаудари загинуло 47 людей

    Центр Чернігова окупанти обстріляли з неймовірною жорстокістю - В Чернігові через авіаудари загинуло 47 людей
    Центр Чернігова окупанти обстріляли з неймовірною жорстокістю
    фото з відкритих джерел

    Через звірства окупантів продовжують гинути люди

    Чернігівська облдержадміністрація поінформувала, що за оновленими на ранок даними внаслідок авіаударів російськими військовими по Чернігову загинули 47 людей. Про це повідомили на сторінці Чернігівської ОДА у Facebook.

    «За уточненою інформацією медичних закладів, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинули 47 людей: 38 чоловіків і 9 жінок», – йдеться в повідомленні Чернігівської ОДА.

    Відомо, що врятовано 18 людей. Таку саму оновлену інформацію розміщено й на сайті Чернігівської ОДА.

    Нагадаємо, що російські окупанти у четвер, 3 березня, завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву в центрі міста.

    Додамо, що 3 березня близько 08:10 у Чернігові по вулиці Чудінова на території ДП «Комбінат Айстра» під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загоряння резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального.

    Раніше йшлося про те, що під обстрілами у Чернігівському пологовому з початку війни Росії проти України народилося дві трійні.

    Теги: окупанти війна Чернігівщина українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Чернігові через авіаудари загинуло 47 людей