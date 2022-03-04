В Чернігові через авіаудари загинуло 47 людей

Через звірства окупантів продовжують гинути люди

Чернігівська облдержадміністрація поінформувала, що за оновленими на ранок даними внаслідок авіаударів російськими військовими по Чернігову загинули 47 людей. Про це повідомили на сторінці Чернігівської ОДА у Facebook.

«За уточненою інформацією медичних закладів, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинули 47 людей: 38 чоловіків і 9 жінок», – йдеться в повідомленні Чернігівської ОДА.

Відомо, що врятовано 18 людей. Таку саму оновлену інформацію розміщено й на сайті Чернігівської ОДА.

Нагадаємо, що російські окупанти у четвер, 3 березня, завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву в центрі міста.

Додамо, що 3 березня близько 08:10 у Чернігові по вулиці Чудінова на території ДП «Комбінат Айстра» під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загоряння резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального.

Раніше йшлося про те, що під обстрілами у Чернігівському пологовому з початку війни Росії проти України народилося дві трійні.