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    Де йдуть найбільші бої. Оперативні дані від Арестовича (відео)

    Арестович зазначив, що російські окупанти наразі атакують Харків та Охтирку - Де йдуть найбільші бої. Оперативні дані від Арестовича (відео)
    Арестович зазначив, що російські окупанти наразі атакують Харків та Охтирку
    фото: скріншот

    Також російським військам вдалося просунутися біля міста Вознесенськ

    Ситуація в Україні залишається контрольованою. Противник почав рухатися на окремих напрямках. Найбільших успіхів він досяг в місті Енергодар, частково встановив контроль над Запорізькою АЕС. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

    Також російським військам вдалося просунутися біля міста Вознесенськ. Це приблизно напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг. Там йде бій.

    Ще одна гаряча точка – північний захід від Києва. Там також йдуть бої: наземні частини, авіація, артилерія зупиняє противника.

    Російські окупанти наразі атакують Харків та Охтирку, проте оборона тримається. Противник зазнає великих втрат.

    Арестович розповів, що Маріуполь частково в облозі, проти ситуація контрольована. Гуманітарна ситуація напружена.

    Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до світової громадськості і закликав негайно закрити небо над Україною, адже лише це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомним обʼєктам.

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    Теги: Харків Маріуполь Росія окупанти авіація війна Володимир Зеленський Олексій Арестович
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    Де йдуть найбільші бої. Оперативні дані від Арестовича (відео)