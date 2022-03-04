Де йдуть найбільші бої. Оперативні дані від Арестовича (відео)

Ситуація в Україні залишається контрольованою. Противник почав рухатися на окремих напрямках. Найбільших успіхів він досяг в місті Енергодар, частково встановив контроль над Запорізькою АЕС. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Також російським військам вдалося просунутися біля міста Вознесенськ. Це приблизно напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг. Там йде бій.

Ще одна гаряча точка – північний захід від Києва. Там також йдуть бої: наземні частини, авіація, артилерія зупиняє противника.

Російські окупанти наразі атакують Харків та Охтирку, проте оборона тримається. Противник зазнає великих втрат.