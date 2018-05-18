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    Клімкін обговорив з комісаром Ради Європи ситуацію з українськими політв'язнями

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    Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович
    Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович

    Клімкін наголосив, що саме мандат комісара є найбільш прийнятним та ефективним для контролю за дотриманням прав людини в Криму

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Данії з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію з незаконно утримуваними і ув'язненими громадянами України на території РФ і в окупованому Криму.

    Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

    «Справи Олега Сенцова, Володимира Балуха, Узеіра Абдуллаєва і понад 60 інших українців є не окремими випадками зловживань і порушень прав людини, а послідовною і чітко координованою політикою Москви», – йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що під час зустрічі сторони також обговорили перспективи роботи новообраного комісара з відстеження ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму та на Донбасі.

    Павло Клімкін наголосив, що саме мандат комісара є найбільш прийнятним та ефективним для контролю за дотриманням прав людини в окупованому Криму.

    Раніше перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко закликала ОБСЄ, представників інших міжнародних організацій і НСЖУ надати належну оцінку порушенням прав журналістів, які сталися протягом 2014-2018 років на Донбасі, в Криму і в Росії.

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