Геращенко розкритикувала заяву ОБСЄ щодо обшуків в «РИА Новости Украина»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Уніан Ірина Геращенко

Геращенко закликала ОБСЄ надати належну оцінку порушенням прав журналістів, які сталися протягом 2014-2018 років на Донбасі, в Криму і в Росії

Перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко висловила жаль через те, що реальним порушенням прав журналістів в Україні не надається належної уваги.

Таким чином, вона відреагувала на занепокоєння ОБСЄ через проведені напередодні обшуки в офісі і в журналістів «РИА Новости Украина».

«На жаль, ми не чуємо заяви відносно долі журналіста Станіслава Асєєва, якого вже рік утримують в окупованому Донецьку; Романа Сущенка, якого незаконно утримують в Росії», – заявила Геращенко.

Також вона закликала ОБСЄ, представників інших міжнародних організацій і НСЖУ надати належну оцінку порушенням прав журналістів, які сталися протягом 2014-2018 років на Донбасі, в Криму і в Росії.

Напередодні Слідком РФ підтвердив, що керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вдома у нього провели обшуки. Також співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс «РИА Новости Украина» у Києві. Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ разом з прокуратурою АР Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина».

За словами Кононенко, за проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.

Джерело: Радіо Свобода