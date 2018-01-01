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    Клімкін попереджає про можливі провокації в Криму

    Росія може влаштувати провокації під час виборів, які збігаються з річницею анексії півострова
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначає, що Росія може вдатися до військових провокацій під час підготовки до виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму, які пройдуть в чергову річницю окупації півострова 18 березня. Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Зігмар
    • Вчора, 22:31
    • Розсилка
    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Росія може влаштувати провокації під час виборів, які збігаються з річницею анексії півострова

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначає, що Росія може вдатися до військових провокацій під час підготовки до виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму, які пройдуть в чергову річницю окупації півострова 18 березня.

    Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

    «По-перше, Росія перенесла дату цих виборів на річницю того нелегального референдуму, який відбувся на території Криму. Це само по собі є не просто провокацією, а свідомим кроком», - заявив Клімкін.

    На його думку, спроба організувати ці вибори на території окупованого Криму робить ці «вибори» дуже сумнівними з точки зору їх легітимності.

    Крім того, зазначив глава МЗС України, враховуючи політичну ситуацію в самій Росії, України цілком припускає, що РФ вдасться до будь-яких способів, щоб очорнити українську владу, аж до військових, мілітарних та інших видів провокацій, і Україна до цього готова.

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Зіґмаром Ґабріелем у середу в Києві заявив, що Україна знайде важелі впливу на німецькі компанії, які вважають Крим російським.

    Він підкреслив, що Україна доклала багато зусиль для того, щоб шахрайство Росії, як у випадку з поставками турбін Siemens в окупований Крим, більше не повторилося.


    Крим Росія Павло Клімкін вибори
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