Клімкін пригрозив німецьким компаніям, які вважають Крим російським

Volkswagen та Adidas вважають Крим територією Росії

Україна знайде важелі впливу на німецькі компанії, які вважають Крим російським. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Зіґмаром Ґабріелем у середу в Києві. «Я вважаю, що це (історія з турбінами Siemens у Криму - ред.) стало сумним уроком для всього німецького і не



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Павло Клімкін

Volkswagen та Adidas вважають Крим територією Росії

Україна знайде важелі впливу на німецькі компанії, які вважають Крим російським.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Зіґмаром Ґабріелем у середу в Києві.

«Я вважаю, що це (історія з турбінами Siemens у Криму - ред.) стало сумним уроком для всього німецького і не тільки німецького бізнесу. І зараз є, звичайно, компанії, які дозволяють своїм рітейлерам - наприклад, Volkswagen або Adidas - Крим вважати територією Росії. Ми їх, безумовно, дістанемо, дістанемо не тільки політичними, а й юридичними методами», - цитує слова Клімкіна «Інтерфакс-Україна».

Він підкреслив, що Україна доклала багато зусиль для того, щоб шахрайство Росії, як у випадку з поставками турбін Siemens в окупований Крим, більше не повторилося.

Як відомо, в окупованому Росією Криму виявлено факти торгівлі представництвами німецьких компаній Adidas, Puma та DHL. Також відомо, що на півострові працюють німецькі автомобільні бренди BMW і Mercedes-Benz.