Клімкін пригадав, як Лавров пригощав на переговорах горілкою



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«На мене так дивиться Лоран Фабіус, французький міністр, і каже: можна пити?» - розповів Клімкін

За словами Клімкіна, колишній президент Франції Франсуа Олланд не все згадав у своїй книжці, коли описував хід перемовин у Мінську

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у 2015 році на переговорах у Мінську пропонував випити горілки на початку перемовин.

Про це глава МЗС сказав в інтерв'ю телеканалу «СТБ».

Він заявив, що проведені 18,5 годин переговорів у Мінську у 2015 році є важливим спогадом за час його перебування на посаді глави МЗС.

При цьому Клімкін сказав, що колишній президент Франції Франсуа Олланд не все згадав у своїй книжці, коли описував хід перемовин у Мінську. «Він дуже мало написав», - зауважив глава МЗС.

«Ми, коли все починалося... Лавров мене і моїх німецького і французького колегу повів в окрему кімнату, замовив пляшку якоїсь... це було щось таке - «Біловежська» (марка горілки – ред.), і почав казати: давайте почнемо переговори з тим, що вип'ємо», - розповів Клімкін.

«На мене так дивиться Лоран Фабіус, французький міністр, і каже: можна пити? Я кажу, ну якось так, ну наллємо, оскільки зараз переговори... Німецький міністр Франк-Вальтер Штайнмаєр, який зараз федеральний президент, теж на мене дивиться з іншого кута: можна це пити? Я йому киваю, ну там, відповідно. Але Лавров усім своїм виглядом показував, що я тут не головний. Ми його почали одразу пресувати втрьох - от ідіть до Путіна», - пригадав глава МЗС України.

Як відомо, у Мінську 12 лютого 2015 року відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна. За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року.

Крім того, ухвалено декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів. Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України, відведення всього важкого озброєння з української території. Також передбачений обмін і звільнення всіх заручників, проведення місцевих виборів на Донбасі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками української гуманітарної групи ТКГ в Мінську.

Джерело: УНІАН