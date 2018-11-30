Клімкін стурбований фейками про «плани моряків підірвати міст через Керченську протоку»



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Міністр Павло Клімкін збирається найближчим часом «їхати в регіони, які є мішенню масштабної дезінформаційної кампанії»

Глава МЗС України Павло Клімкін стурбований масштабною появою у соцмережах фейкової інформації у зв’язку з агресією Росію на Азовському морі.

Про це він написав 30 листопада у Facebook.

«За останні кілька днів російські фейки просто заполонили соціальні мережі у східних та південних регіонах України. Розповідають, що начебто наші моряки планували масштабну провокацію, щоб підігріти ситуацію перед виборами, зокрема, підірвати міст через Керченську протоку», - зазначив Клімкін.

Він повідомив, що найближчим часом «їхати в регіони, які є мішенню цієї масштабної дезінформаційної кампанії».

«Я переконаний, що головне в будь-якій ситуації – люди. І з ними потрібно обов’язково розмовляти. Звичайно, пости в ФБ і телебачення – це досить зручна опція, але я закликаю не переоцінювати їх ефективність і зустрічатись з людьми особисто», - написав міністр.

Нагадаємо, Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ.