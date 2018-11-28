Воєнний стан: Міноборони закликає не вестися на російські фейки



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Міноборони України закликає співгромадян не вестися на провокації спецслужб Російської Федерації, перевіряти новини та довіряти лише інформації з офіційних джерел

Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ. Про це йдеться на сайті відомства.

«Російська Федерація у традиційній для себе манері продовжує підвищувати градус ненависті до всього українського, у зв’язку з чим помітно збільшилася кількість російських фейків та вкидів в інформаційному просторі на військову тематику, зокрема, у соціальних мережах та стрічках новин деяких засобів масової інформації», - йдеться у повідомленні.

Мета цих фейкових повідомлень, виготовлених спецслужбами Російської Федерації та контрольованою ними «фабрикою тролів», цілком зрозуміла – посіяти панічні настрої серед українців у зв’язку із оголошенням воєнного стану у визначених областях нашої держави.

«Зокрема, у деяких ЗМІ та стрічках соцмереж з’являються неіснуючі та відверто абсурдні за своїм змістом нібито «накази, директиви та розпорядження» від керівництва Міністерства оборони України. Однією з цих нісенітниць є нібито «наказ Міністра оборони України» щодо компенсації нестачі автомобільного транспорту у Збройних Силах за рахунок авто на іноземній реєстрації, власники яких не розмитнили свій автотранспорт», - повідомили у відомстві.

Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що усі ці нібито «офіційні документи» та «накази», які начебто мають підписи військового керівництва Міноборони та Збройних Сил України, не існують та є черговими фейками.

«Також Російська Федерація вдається до інших провокаційних інформаційних дій в окремих районах вздовж державного кордону України. Як повідомлялося, 27 листопада жителям Путивльського району Сумської області, що територіально межує з державним кордоном з Російською Федерацією, від імені Міністерства оборони України надходили SMS-повідомлення з пропозицією прибути до найближчої військової частини. Подібні SMS зафіксовано й в інших областях», - зазначили у Міноборони.

Міністерство оборони України повідомляє, що не має жодного відношення до розсилання подібних повідомлень та й ніколи Збройні Сили України не вдавалися до подібних заходів інформування громадян. Натомість є чимало прикладів розсилки спам-повідомлень російсько-окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями, що підтримуються Росією на території Донецької та Луганської областей. Тому ця тактика окупанта-агресора вже відома.

«Даний російський інформаційний вплив на громадян України є не що інше, як черговий прояв «гібридної» агресії Росії проти нашої держави. Міноборони України закликає співгромадян не вестися на провокації спецслужб Російської Федерації, перевіряти новини та довіряти лише інформації з офіційних джерел», - зазначили у військовому відомстві.

Також стало відомо, що поляки отримують фейкові СМС про мобілізацію.

У Міноборони України також розповіли, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.

Також у Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде.

Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.