Клімкін запевнив: жодних загроз для безвізу немає
- Вчора, 09:08
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Ніхто безвіз завтра-післязавтра в українців не відбере, переконує Клімкін
За півроку дії безвізового режиму з європейськими країнами 61 українця не пустили на територію країн Шенгенської угоди: вони мали або проблеми з документами, або кримінальне минуле на території країн Євросоюзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у ефірі «Сніданку з 1+1».
За його словами, загалом вже близько 400 тисяч українців скористалися безвізом.
«Ніяких прямих загроз для цього (безвізу. - Ред) нема. Ніхто безвіз завтра-післязавтра в українців не відбере. Але те, що обіцяли (європейським партнерам. - Ред.) - потрібно виконувати. Я пам'ятаю, як ми робили безвізовий план. І створення антикорупційних органів було частиною цього плану. Але якщо ми виконали цей план, значить, воно функціонує», - зауважив міністр.
Він наголосив, що є питання до завершення всієї антикорупційної системи, зокрема, до створення Антикорупційного суду.
«Зараз вона недовершена», - констатував Клімкін.
Міністр зауважив, що реакція представників ЄС на проблему з антикорупційними органами в Україні є «дзвіночком», але «для безвізу на сьогодні загроз немає».
Раніше повідомлялося, що Євросоюз вимагає від України негайно активізувати протидію корупції, що є однією із головних вимог функціонування безвізового режиму для українських громадян для подорожей Шенгенською зоною.
Єврокомісар із питань міграції і внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос заявив, що ЄС не має наміру скасовувати безвізовий режим для України.
Джерело: ТСН