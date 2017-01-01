Клімкін запевнив: жодних загроз для безвізу немає

Ніхто безвіз завтра-післязавтра в українців не відбере, переконує Клімкін

За півроку дії безвізового режиму з європейськими країнами 61 українця не пустили на територію країн Шенгенської угоди: вони мали або проблеми з документами, або кримінальне минуле на території країн Євросоюзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у ефірі «Сніданку з 1+1». За його словами, загалом вже близько 400



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Глава МЗС України Павло Клімкін

Ніхто безвіз завтра-післязавтра в українців не відбере, переконує Клімкін

За півроку дії безвізового режиму з європейськими країнами 61 українця не пустили на територію країн Шенгенської угоди: вони мали або проблеми з документами, або кримінальне минуле на території країн Євросоюзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у ефірі «Сніданку з 1+1».

За його словами, загалом вже близько 400 тисяч українців скористалися безвізом.

«Ніяких прямих загроз для цього (безвізу. - Ред) нема. Ніхто безвіз завтра-післязавтра в українців не відбере. Але те, що обіцяли (європейським партнерам. - Ред.) - потрібно виконувати. Я пам'ятаю, як ми робили безвізовий план. І створення антикорупційних органів було частиною цього плану. Але якщо ми виконали цей план, значить, воно функціонує», - зауважив міністр.

Він наголосив, що є питання до завершення всієї антикорупційної системи, зокрема, до створення Антикорупційного суду.

«Зараз вона недовершена», - констатував Клімкін.

Міністр зауважив, що реакція представників ЄС на проблему з антикорупційними органами в Україні є «дзвіночком», але «для безвізу на сьогодні загроз немає».

Раніше повідомлялося, що Євросоюз вимагає від України негайно активізувати протидію корупції, що є однією із головних вимог функціонування безвізового режиму для українських громадян для подорожей Шенгенською зоною.

Єврокомісар із питань міграції і внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос заявив, що ЄС не має наміру скасовувати безвізовий режим для України.

Джерело: ТСН