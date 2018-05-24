КНДР закрила ядерний полігон, підірвавши тунелі для випробувань

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Фото Reuters Полігон перед знищенням із супутника

Упродовж кількох годин на полігоні Пхунгері пролунала серія вибухів

Північна Корея завершила демонтаж єдиного ядерного полігону Пхунгері.

Про це повідомляє BBC.

Зокрема, були підірвані тунелі та знищені наземні пункти спостереження, охоронні споруди і низка технічних об'єктів.

Упродовж кількох годин на полігоні пролунала серія вибухів.

До спостереження за закриттям полігону допустили журналістів з США, Великої Британії, Росії, Китаю і Південної Кореї, при цьому не дозволили це зробити експертам.

За інформацією південнокорейського агентства Yonhap, полігон в Пхунгері вважався одним з найважливіших об'єктів у програмі створення ядерної зброї КНДР. Там проводилися усі шість північнокорейських ядерних випробувань, включаючи останню і найпотужнішу детонацію у вересні 2017 року.

Полігон складався з чотирьох підземних тунелів, в яких встановлені кілька перегородок і блокувальні двері для мінімізації ризиків.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що може переглянути питання про саміт зі США 12 червня у Сінгапурі в разі «нерозумної» поведінки Вашингтона.

Джерело: Громадське