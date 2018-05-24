Північна Корея може скасувати зустріч Трампа і Кім Чен Ина

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У КНДР обурені поведінкою США

Пхеньян обурений висловлюваннями американського віце-президента про «лівійський сценарій» в Північній Кореї і пригрозив США жахливими наслідками

Північна Корея може переглянути питання про саміт зі США в разі «нерозумної» поведінки Вашингтона, йдеться в офіційній заяві заступника міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі, опублікованій північнокорейським агентством KCNA.

Сон Хі наголосила, що Пхеньян може змусити Штати відчути «трагедію, яку вони ніколи не відчували і не могли уявити».

Зазначимо, гостру реакцію Пхеньяна викликало висловлювання віце-президента США Майка Пенса, який порівняв КНДР з Лівією і заявив, що в разі, якщо КНДР не піде на відмову від ядерної програми, не можна відкидати розвитку подій за лівійським сценарієм.

«Можна тільки здогадуватися, яким політичним дурнем він є, якщо порівнює нашу державу - ядерну державу - з Лівією, яка встановила кілька одиниць військового обладнання», - йдеться в документі.

Дипломат зазначила, що саме приклад Лівії змусив Північну Корею зміцнювати свою обороноздатність.

«Від рішення і поведінки США залежить, чи зустрінемося ми за столом переговорів або на місці ядерного протистояння. Якщо США будуть ображати наші добрі наміри і як і раніше нерозумно поводитися, я запропоную керівництву переглянути питання про саміт КНДР і США», - заявила заступник міністра.

Раніше аналогічне порівняння КНДР з Лівією висловив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Дональд Трамп прокоментував його слова, заявивши, що розвиток подій в Північній Кореї за «лівійською моделлю» можливий лише в тому випадку, якщо Вашингтон і Пхеньян не домовляться.

Нагадаємо, КНДР пригрозила скасувати зустріч Трампа і Кім Чен Ина через спільні військові навчання Вашингтона і Сеула. КНДР також відмовилася від проведення переговорів з Південною Кореєю 16 травня.

Саміт Трампа і Кім Чен Ина повинен відбутися 12 червня в Сінгапурі.