КНР розмістила ракетні системи на островах Спратлі

Відповідні системи були розміщені на трьох штучних островах

Пекін протягом останнього місяця таємно розмістив на трьох штучних островах архіпелагу Спратлі системи протиповітряної оборони і протикорабельні ракети. Про це заявляють джерела в уряді США із посиланням на дані розвідки, пише CNBC. До цього КНР розміщала на штучних островах, на які претендують Філіппіни і В’єтнам, системи радіоелектронної



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Відповідні системи були розміщені на трьох штучних островах

Пекін протягом останнього місяця таємно розмістив на трьох штучних островах архіпелагу Спратлі системи протиповітряної оборони і протикорабельні ракети.

Про це заявляють джерела в уряді США із посиланням на дані розвідки, пише CNBC.

До цього КНР розміщала на штучних островах, на які претендують Філіппіни і В’єтнам, системи радіоелектронної боротьби.

Американська розвідка заявляє про розміщення систем ППО і протикорабельних ракет на колишніх рифах Фірі Крос, Субі і Мічсіф архіпелагу Спратлі. Мова йде про крилаті протикорабельні ракети YJ-12B із радіусом дії в 295 морських миль і системи ППО HQ-9B із радіусом дії в 160 морських миль (1 морська миля – 1,85 км).

Раніше КНР розміщувала подібні системи лише на Парасельських островах, які знаходяться в північній частині Південно-Китайського моря.

Нагадаємо, за повідомленнями представників китайських військових кіл, на озброєння військово-повітряних сил КНР надійшли нові винищувачі-невидимки J-20.