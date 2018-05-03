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    КНР розмістила ракетні системи на островах Спратлі

    Відповідні системи були розміщені на трьох штучних островах
    Пекін протягом останнього місяця таємно розмістив на трьох штучних островах архіпелагу Спратлі системи протиповітряної оборони і протикорабельні ракети. Про це заявляють джерела в уряді США із посиланням на дані розвідки, пише CNBC. До цього КНР розміщала на штучних островах, на які претендують Філіппіни і В’єтнам, системи радіоелектронної
    • Сьогодні, 10:33
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    Відповідні системи були розміщені на трьох штучних островах

    Пекін протягом останнього місяця таємно розмістив на трьох штучних островах архіпелагу Спратлі системи протиповітряної оборони і протикорабельні ракети.

    Про це заявляють джерела в уряді США із посиланням на дані розвідки, пише CNBC.

    До цього КНР розміщала на штучних островах, на які претендують Філіппіни і В’єтнам, системи радіоелектронної боротьби.

    Американська розвідка заявляє про розміщення систем ППО і протикорабельних ракет на колишніх рифах Фірі Крос, Субі і Мічсіф архіпелагу Спратлі. Мова йде про крилаті протикорабельні ракети YJ-12B із радіусом дії в 295 морських миль і системи ППО HQ-9B із радіусом дії в 160 морських миль (1 морська миля – 1,85 км).

    Раніше КНР розміщувала подібні системи лише на Парасельських островах, які знаходяться в північній частині Південно-Китайського моря.

    Нагадаємо, за повідомленнями представників китайських військових кіл, на озброєння військово-повітряних сил КНР надійшли нові винищувачі-невидимки J-20.

    США зброя Китай Філіппіни
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