КНР заявила про намір збільшити мита на американські товари



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Нові китайські мита стосуватимуться 75 млрд доларів американського імпорту

Тарифна комісія Державної ради КНР заявила про намір посилити ставку мит на американські товари. Про це пише американське видання The New York Times.

Мова йде про ставку мит в 5% і 10% на 75 млрд. доларів американського імпорту товарів. Нові мита будуть запроваджуватися в два етапи – 1 вересня і 15 грудня. Тарифна комісія не уточнила, які об’єми американського імпорту будуть обкладатися додатковими митами в два етапи.

Таким чином, Пекін вирішив відповісти на нові американські мита, які почнуть запроваджувати в два етапи – додаткові 10% мита на китайський імпорт вартістю в 112 млрд. доларів із 1 вересня і на китайський імпорт вартістю 160 млрд. доларів із 15 грудня.

Спочатку Дональд Трамп хотів запровадити 10% мита на 300 млрд. доларів китайських товарів із 1 вересня. Проте, потім він відмовився від даної ідеї і вирішив запровадити нові мита на додаткові об’єми китайського імпорту в два етапи. Такий підхід має мінімізувати негативні наслідки для американських споживачів на фоні сезону покупок перед Різдвом.