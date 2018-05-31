Князєв призначив нового керівника поліції Буковини

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Фото: Департамент комунікації Національної поліції України Анатолій Дмитрієв

Анатолій Дмитрієв розпочав службу в органах внутрішніх справ у 1994 році

Очільником Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області призначено генерала поліції третього рангу Анатолія Дмитрієва.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, 31 травня відбулося представлення Дмитрієва особовому складу.

За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, Дмитрієв «пройшов шлях від працівника карного розшуку до керівника одного з найбільших підрозділів Національної поліції України».

«Зокрема очолював поліцію Харківщини з дня звільнення її від сепаратистів», - заявив глава Нацполіції.

Зазначається, що Дмитрієв розпочав службу в органах внутрішніх справ у 1994 році.

Князєв додав, що вже здійснив низку кадрових перестановок у керівному складі територіальних підрозділів відомства. Зокрема, призначено керівників кількох обласних підрозділів на сході.

«Це - не остання кадрова перестановка. Я ще планую низку кадрових змін в інших областях», - повідомив глава Нацполіції.

Нагадаємо, у Національній поліції України було прийнято рішення збільшити штат українських делегатів у центральному офісі Інтерполу.