Князєв розповів подробиці «скандалу» зі своєю ексдружиною на кордоні



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Глава Нацполіції повідомив, що його колишня дружина є співробітником великої будівельної компанії «Атлант»

«Інцидент було вичерпано», - резюмував Князєв

Глава Нацполіції України Сергій Князєв заперечує інформацію про скандал із коштами на кордоні із Польщею, у який потрапила його колишня дружина.

Про це він 23 вересня написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні моє приватне життя стало топ-темою для обговорення. Моя колишня дружина, мати наших трьох дітей, а також я особисто стали об’єктами інформаційної атаки. Засоби масової інформації миттєво поширили «новину» про перевезення нею мало не мішків із грошима. Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю», - заявив Князєв.

Глава Нацполіції повідомив, що його колишня дружина «є співробітником великої будівельної компанії «Атлант» зі штатом понад 500 осіб, яку очолює 78-річний пан Вадим Каган».

«Вони дійсно перетинали разом кордон. На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, яка належить йому. Вказані грошові кошти були отримані у результаті угоди щодо продажу торговельного приміщення у центрі столиці. Звісно, угода оформлена згідно з чинним законодавством та сплаченими податками. Але наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано», - розповів Князєв.

«У цей час в автомобілі знаходився український та європейський партнери пана Кагана, а також найманий працівник фірми - пані Князєва, яка працює у компанії не перший рік», - додав глава Нацполіції.

Князєв також повідомив, що ніяких цінностей у його ексдружини не було вилучено. «При собі у дамській сумочці мала особисті кошти та готівку на відрядження у сумі 2100 євро, які не зацікавили правоохоронців», - написав глава Нацполіції.

Раніше ЗМІ повідомили, що у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» на кордоні з Польщею на вихідних затримали автомобіль із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.