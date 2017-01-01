Князєв: за «законом Савченко» вийшли сотні злочинців, які взялись за старе

За словами глави Нацполіції, за «законом Савченко» на волю вийшли «десятки, сотні вбивць»

Через звільнених на свободу за так званим законом Савченко в Україні погіршилася ситуація зі злочинністю. Про це в інтерв'ю «Уніан» заявив голова Нацполіції України Сергій Князєв. «Зараз свою роль зіграв і вчасно прийнятий «закон Савченко». Він дозволив раніше терміну вийти зухвалим злочинцям на свободу. І вони



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Голова Нацполіції України Сергій Князєв

За словами глави Нацполіції, за «законом Савченко» на волю вийшли «десятки, сотні вбивць»

Через звільнених на свободу за так званим законом Савченко в Україні погіршилася ситуація зі злочинністю.

Про це в інтерв'ю «Уніан» заявив голова Нацполіції України Сергій Князєв.

«Зараз свою роль зіграв і вчасно прийнятий «закон Савченко». Він дозволив раніше терміну вийти зухвалим злочинцям на свободу. І вони вийшли не в мирне життя, а в країну, що воює. У них був вибір: піти на фронт і, можливо, загинути, влаштуватися на роботу, з зарплатою 3 тис. грн, щоб заробити на їжу, або ж йти грабувати. Вони взялися за старе «ремесло», - зазначив Князєв.

За його словами, поліцейські говорили Верховній Раді, що такий закон - це помилковий крок.

«Жодному засудженому не дали ніякого соціального забезпечення, не відправили в якісь заклади для здобуття освіти, вони не стали в чергу на роботу на заводи або шахти. Законодавець, мабуть, не зміг передбачити цю помилку, адже сам закон приймався на хвилі незаконних політичних затримань українців у РФ. Однак вийшли десятки, сотні вбивць. Вони вийшли б у будь-якому випадку, але не в цей вкрай важливий період для держави», - сказав глава Нацполіції.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада скасувала так званий закон Савченко, який передбачає врахування терміну перебування людини у СІЗО у термін ув'язнення. За відповідні зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення проголосували 227 народних депутатів.

17 червня президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення» № 2046-VIII.

Ухвалення законодавчого акту спрямоване на покращення стану забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки від злочинних посягань.

З 21 червня «закон Савченко» більше недійсний.