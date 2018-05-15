Кобзон, Газманов та інші улюбленці Путіна злякалися летіти на відкриття Керченського мосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йосип Кобзон не співатиме на відкритті Керченського мосту

«Вони могли це організувати нормальним шляхом, а не військово-транспортний літак», - заявив Кобзон.

Російський співак та депутат Йосип Кобзон пояснив, чому відмовився їхати на відкриття Керченського моста в окупований Крим 15 травня.

Також він розповів, чому не поїхали інші улюблені співаки Путіна до окупованого Криму, передає «360».

Кобзон зізнався, що виною всьому організатори, які обрали незручний маршрут. З тих же причин відмовилися їхати Лев Лещенко, Олександр Буйнов та Олег Газманов, повідомив співак.

«Вони могли це організувати нормальним шляхом, а не військово-транспортний літак ... Нехай молодь їде відкривати Кримський міст», - заявив Кобзон.

Раніше на сайті Кобзона в розділі «Розклад» значилося, що 15 травня він візьме участь у відкритті моста. 14 травня на вулиці Леніна в Керчі окупанти вже почали монтувати сцену і екрани для концерту, присвяченого цій події. Захід відбудеться 15 травня в другій половині дня.