Окупанти уточнили дату відкриття Керченського мосту
- Сьогодні, 16:06
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Автомобільний рух легкового та громадського транспорту мостом з обох сторін буде запущено 16 травня
У вівторок, 15 травня, буде відкрита автодорожня частина мосту з анексованого Криму в сусідню Росію. У церемонії візьме участь президент РФ Володимир Путін, повідомляє в прес-служба Кремля у понеділок, 14 травня.
«Глава держави ознайомиться з готовністю Єдиного центру управління дорожнім рухом та всіх експлуатаційних служб до роботи транспортного переходу через Керченську протоку», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що «в урочистому заході з нагоди відкриття мосту візьмуть участь робітники, інженери, керівники галузі і регіонів - величезний колектив, який здійснив будівельне завдання на півроку раніше від запланованого терміну».
При цьому автомобільний рух легкового та громадського транспорту мостом з обох сторін буде запущено 16 травня - по дві смуги в кожну сторону. Максимальна дозволена швидкість руху складе лише 90 км/год, а зупинка на мосту взагалі буде заборонена.
Раніше повідомлялося, що Росія відклала завершення робіт щодо забезпечення транспортної безпеки Керченського мосту до кінця 2019 року.
У травні мостом дозволять їздити тільки автобусам і легковим автомобілям - вантажівки пустять тільки після закінчення курортного сезону, орієнтовно в жовтні. Роботи зі зведення залізничної частини мосту Росія планує закінчити до кінця 2019 року.