Окупанти уточнили дату відкриття Керченського мосту

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Автомобільний рух легкового та громадського транспорту мостом з обох сторін буде запущено 16 травня

У вівторок, 15 травня, буде відкрита автодорожня частина мосту з анексованого Криму в сусідню Росію. У церемонії візьме участь президент РФ Володимир Путін, повідомляє в прес-служба Кремля у понеділок, 14 травня.

«Глава держави ознайомиться з готовністю Єдиного центру управління дорожнім рухом та всіх експлуатаційних служб до роботи транспортного переходу через Керченську протоку», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «в урочистому заході з нагоди відкриття мосту візьмуть участь робітники, інженери, керівники галузі і регіонів - величезний колектив, який здійснив будівельне завдання на півроку раніше від запланованого терміну».

При цьому автомобільний рух легкового та громадського транспорту мостом з обох сторін буде запущено 16 травня - по дві смуги в кожну сторону. Максимальна дозволена швидкість руху складе лише 90 км/год, а зупинка на мосту взагалі буде заборонена.

Раніше повідомлялося, що Росія відклала завершення робіт щодо забезпечення транспортної безпеки Керченського мосту до кінця 2019 року.

Міст через Керченську протоку довжиною 19 кілометрів Росія почала будувати в 2016 році. Загальні витрати на об'єкт склали близько 230 млрд рублів.



У травні мостом дозволять їздити тільки автобусам і легковим автомобілям - вантажівки пустять тільки після закінчення курортного сезону, орієнтовно в жовтні. Роботи зі зведення залізничної частини мосту Росія планує закінчити до кінця 2019 року.