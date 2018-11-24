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    Коли перейменують Дніпропетровську область? Директор Центру дослідження Голодомору присоромила владу і громадян

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    Коли перейменують Дніпропетровську область? Директор Центру дослідження Голодомору присоромила владу і громадян

    «Те, що не відбулося перейменування області свідчить про низький рівень соціальної активності», - заявила історик Людмила Гриневич

    Історик, директор Українського науково-дослідного та освітнього центру дослідження Голодомору Людмила Гриневич вважає, що назва «Дніпропетровська область» – це «комплімент» нашій владі і населенню Дніпропетровщини.

    Про це вона сказала в інтерв’ю «Главкому».

    «Якщо люди не сприймали нової назви Січеславської, то чому вони не запропонували свій варіант, наприклад, Дніпровську? Можна було б цю ініціативу знизу підняти», - підкреслила Гриневич.

    На її думку, це говорить про «неосвіченість населення і незнання».

    «Те, що не відбулося перейменування області свідчить про низький рівень соціальної активності. Це все наслідки голодомору. Коли ми дивимося, як змінилася психологія людей після голодомору, то бачимо, що люди почали думати: ми не можемо нічого, але влада може все. Звісно, зараз нове покоління людей, але ось це усвідомлення «я нічого не можу» передається у спадок», - зауважила історик.

    Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала постанову про направлення на розгляд до Конституційного суду рішення про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Відповідне рішення підтримало 207 депутатів, а для його ухвалення необхідно було набрати щонайменше 226 голосів.

    Згодом президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську.

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