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    Колись популярні пляжі в окупованому Криму заполонили мертві медузи (фото)

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    Мертві медузи на пляжах Криму - Колись популярні пляжі в окупованому Криму заполонили мертві медузи (фото)
    Мертві медузи на пляжах Криму
    Фото: twitter.com/krimrt

    На пляжах практично немає відпочивальників

    На пляжах у Щолкіному в окупованому Криму практично немає відпочивальників, а в морі плаває велика кількість мертвих медуз.

    В Twitter блогера RoksolanaToday&Крим опубліковані відповідні фото з пляжів раніше популярного курортного селища.

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