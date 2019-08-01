Колись популярні пляжі в окупованому Криму заполонили мертві медузи (фото)
Мертві медузи на пляжах Криму
Фото: twitter.com/krimrt
На пляжах практично немає відпочивальників
На пляжах у Щолкіному в окупованому Криму практично немає відпочивальників, а в морі плаває велика кількість мертвих медуз.
В Twitter блогера RoksolanaToday&Крим опубліковані відповідні фото з пляжів раніше популярного курортного селища.
Татарка,Мысовое— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 августа 2019 г.
Медузный кисель
Экологию нарушили мостом своим. pic.twitter.com/fBCOmE4hDZ
Щелкино— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 августа 2019 г.
Море мертвых медуз и никого...
что то в Азовском море неправильно
таки угробят нам экологию скрепой своей в виде моста pic.twitter.com/rr8Lyw39PQ
Еще Мысовое— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 августа 2019 г.
Татарка
Медузы к берегу прям как монстры какие -плывут и плывут...
вчера pic.twitter.com/78wfkGqGQ8