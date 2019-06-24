Колишній гендиректор «Артеку» хоче стати керівником Держуправління справами



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Новожилов заявив, що всі покладені на ДУСю функції можуть виконувати близько 5% її співробітників

Колишній гендиректор «Артеку» Борис Новожилов заявив, що вирішив узяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами (ДУС, чи, як частіше кажуть, ДУСя).

Про це Новожилов написав на свїй сторінці в Facebook.

«Я вирішив узяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами (ДУС, чи, як частіше кажуть, ДУСя). З погляду державних інтересів моя програма є безальтернативною. ДУСя як структура має бути ліквідованою», - написав він.

Він пояснив, чому вважає себе практично ідеальним кандидатом на цю посаду.

«Думаю, що згідно з умовами конкурсу, серед кандидатів навряд знайдеться чиновник, готовий ліквідувати власну «годівничку». Так само важко буде знайти чиновника з позитивними показниками його діяльності на попередніх посадах. А з відсутністю корупційних зв'язків – майже нереально. При цьому потрібні ж ще й знання структури та досвід роботи. Все це в мене є», - написав він.

Новожилов зазначив, що у 2005-2006 роках я був спочатку радником, а пізніше керівником одного з управлінь у структурі ДУС. Курирував діяльність приблизно 30 державних підприємств, санаторіїв, готелів, резиденцій. У тому числі й славнозвісного Міжнародного дитячого центру «Артек».

«Нескладно перевірити, що саме в цей період і за моєї безпосередньої участі в державну власність було повернуто багато об'єктів, а більшість підприємств із збиткових перетворилися на прибуткові. Можливо, в архіві збереглася і моя службова записка з пропозицією про істотне скорочення штату і передачу підприємств з балансу ДУС до Фонду держмайна України. У вересні 2006 року я був змушений практично сам себе призначити генеральним директором МДЦ Артек», - пояснив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду очільника Державного управління справами.

Відповідне розпорядження №63/2019 оприлюднили на сайті президента 20 червня.

Згідно з документом, Зеленський також розпорядився затвердити умови проведення конкурсу.