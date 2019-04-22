Колишній соратник Ердогана розкритикував політику правлячої партії Туреччини
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Ахмед Давутоглу був чільним соратником Реджепа Ердогана і главою уряду в 2014-2016 роках
Союз із націоналістами завдав шкоди партії AKP, вважає колишній прем’єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу
Колишній прем’єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу розкритикував в понеділок союз правлячої партії «Розвиток і справедливість» (AKP) із націоналістами.
На його думку, такий союз виявився шкідливим для AKP, повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Як зазначив Давутоглу, мова йде як про явку виборців під час волевиявлення, так і вплив на політичну ідентичність правлячої партії.
Відповідні заяви колишній глава уряду зробив після поразки AKP на виборах 31 березня мерів двох найбільших міст Туреччини – Анкари і Стамбулу.
Ахмед Давутоглу був чільним соратником Реджепа Ердогана і главою уряду в 2014-2016 роках. Але після цього відносини між ними погіршилися, і Давутоглу подав у відставку в травні 2016 року.
Раніше повідомлялося, що кандидат від Республіканської Народної партії Туреччини (CHP) Екрем Імамоглу отримає офіційний мандат Стамбульської столичної міської ради.