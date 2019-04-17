Місцеві вибори в Туреччині: мером Стамбула став опозиціонер



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Екрем Імамоглу став мером Стамбула

Імамоглу випередив суперника з правлячої партії, колишнього прем'єр-міністра Біна Йилдирима на 13729 голосів

Кандидат від Республіканської Народної партії Туреччини (CHP) Екрем Імамоглу отримає в середу офіційний мандат Стамбульської столичної міської ради.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Імамоглу запросили до виборчої комісії після того, як вона відхилила заявку керівної Партії справедливості та розвитку (AKP) з проханням про перенесення надання мандату Імамоглу, доки Верховна виборча рада не розглянула скаргу АКР про порушення під час голосування. Повторні підрахунки виборчими комісіями були завершені на початку середи.

Згідно з підсумковим підрахунком, Імамоглу випередив суперника з правлячої партії, колишнього прем'єр-міністра Біна Йилдирима на 13729 голосів.

Попри те, що Імамоглу офіційно почне виконувати обов'язки мера Стамбула, Верховна виборча рада ще має розглянути скаргу AKP з вимогою анулювати результати виборів та призначити нові.

Муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня одночасно у всіх провінціях країни. Близько 57 мільйонів мешканців обрали мерів, місцеві ради та інших муніципальних політиків.

Ці вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням «національного виживання».

Вибори також відбулись і на тлі соціально-економічної кризи в країні. Лише за один рік турецька ліра подешевшала приблизно на 40 відсотків відносно долара США. За той самий період інфляція виросла вдвічі та становить зараз близько 20 відсотків в річному обрахунку. Рівень безробіття в Туреччині становить наразі 11 відсотків, що є найгіршим показником за все минуле десятиліття.