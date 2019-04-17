  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Місцеві вибори в Туреччині: мером Стамбула став опозиціонер

    • Розсилка
    Екрем Імамоглу став мером Стамбула - Місцеві вибори в Туреччині: мером Стамбула став опозиціонер
    Екрем Імамоглу став мером Стамбула

    Імамоглу випередив суперника з правлячої партії, колишнього прем'єр-міністра Біна Йилдирима на 13729 голосів

    Кандидат від Республіканської Народної партії Туреччини (CHP) Екрем Імамоглу отримає в середу офіційний мандат Стамбульської столичної міської ради.

    Про це повідомляє Daily Sabah.

    Імамоглу запросили до виборчої комісії після того, як вона відхилила заявку керівної Партії справедливості та розвитку (AKP) з проханням про перенесення надання мандату Імамоглу, доки Верховна виборча рада не розглянула скаргу АКР про порушення під час голосування. Повторні підрахунки виборчими комісіями були завершені на початку середи.

    Читайте також

    Згідно з підсумковим підрахунком, Імамоглу випередив суперника з правлячої партії, колишнього прем'єр-міністра Біна Йилдирима на 13729 голосів.

    Попри те, що Імамоглу офіційно почне виконувати обов'язки мера Стамбула, Верховна виборча рада ще має розглянути скаргу AKP з вимогою анулювати результати виборів та призначити нові.

    Муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня одночасно у всіх провінціях країни. Близько 57 мільйонів мешканців обрали мерів, місцеві ради та інших муніципальних політиків.

    Ці вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням «національного виживання».

    Вибори також відбулись і на тлі соціально-економічної кризи в країні. Лише за один рік турецька ліра подешевшала приблизно на 40 відсотків відносно долара США. За той самий період інфляція виросла вдвічі та становить зараз близько 20 відсотків в річному обрахунку. Рівень безробіття в Туреччині становить наразі 11 відсотків, що є найгіршим показником за все минуле десятиліття.

     

    Читайте також
    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вибори місцева влада Стамбул мер опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ