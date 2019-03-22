Колишній український міліціонер вкрав на Балі 900 мільйонів рупій



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Наразі колишній міліціонер з України перебуває у в’язниці Балі, очікуючи вироку суду

Екс-слідчий у змові з двома росіянами на острові Балі вкрав майже мільйон рупій (більше 1,7 млн гривень)

Колишньому міліціонеру з України у Балі загрожує 15 років позбавлення волі за пограбування.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України у п’ятницю.

За даними правоохоронців, звільнений з лав МВС у березні 2015 року за службову недбалість співробітник слідчого підрозділу Хустського міськвідділу УВМВС у Закарпатській області намагався в 2017 році поновитися на службі у лавах поліції, але отримав відмову.

«Зрозумівши, що одягти погони знову не вдасться, екс-слідчий перейшов на протилежну сторону закону», – зазначають у поліції.

За даними українських правоохоронців, екс-міліціонер змовився з двома громадянами Російської Федерації та опинився на острові Балі, де був затриманий співробітниками місцевої поліції на вчиненні розбійного нападу на крамницю.

Закарпатець зі спільниками, погрожуючи зброєю, поцупив 900 мільйонів індонезійських рупій (за курсом НБУ - 1 737 666,00 грн - ред.). При затриманні один зі злочинців намагався чинити опір, тож поліції довелося стріляти на ураження.

«Наразі колишній міліціонер з України перебуває у в’язниці Балі, очікуючи вироку суду. За місцевим законодавством за вчинений злочин йому загрожує щонайменше 15 років позбавлення волі», – зазначають у поліції.