Коломойський зізнався, що «консультує» «партію мерів» Труханова і Кернеса



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Ігор Коломойський

Коломойський заявив, що він є симпатиком партії «Відродження», але вона себе «вичерпала»

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що є «консультантом» «партії мерів», про створення якої раніше повідомили очільник Харкова Геннадій Кернес і міський голова Одеси Геннадій Труханов.

В інтерв’ю проекту «Чітко інтерв'ю» на «Українській правді» Коломойський розповів, що зустрічався з лідером партії «Відродження» Віталієм Хомутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом після повернення в Україну.

«У нас є спільні питання. Є комерційні питання, є політичні. Чули, оголосили про те, що новий політичний проект створюється?... Це буде всеукраїнський проект. Партія, в якій будуть представлені велика кількість мерів…», – сказав Коломойський.

На уточнююче запитання про його відношення до цієї партії, Коломойський зазначив «консультативна, звичайно».

За словами Коломойського, він є симпатиком партії «Відродження», але вона себе «вичерпала». Тому в новий всеукраїнський проект увійдуть «Відродження», частина «Волі народу» і партія мера Одеси Геннадія Труханова «Довіряй ділам».

На питання про фінансування, Коломойський зазначив, що цьому проекту «грошима і не треба допомагати».

«Там усі заможні товариші», – додав Коломойський.

Нагадаємо, Коломойський заявив, що привітав Зеленського з перемогою на виборах та вступом на посаду президента через SMS.