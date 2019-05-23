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    Коломойський зізнався, що «консультує» «партію мерів» Труханова і Кернеса

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    Ігор Коломойський - Коломойський зізнався, що «консультує» «партію мерів» Труханова і Кернеса
    Ігор Коломойський

    Коломойський заявив, що він є симпатиком партії «Відродження», але вона себе «вичерпала»

    Олігарх Ігор Коломойський заявив, що є «консультантом» «партії мерів», про створення якої раніше повідомили очільник Харкова Геннадій Кернес і міський голова Одеси Геннадій Труханов.

    В інтерв’ю проекту «Чітко інтерв'ю» на «Українській правді» Коломойський розповів, що зустрічався з лідером партії «Відродження» Віталієм Хомутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом після повернення в Україну.

    «У нас є спільні питання. Є комерційні питання, є політичні. Чули, оголосили про те, що новий політичний проект створюється?... Це буде всеукраїнський проект. Партія, в якій будуть представлені велика кількість мерів…», – сказав Коломойський.

    На уточнююче запитання про його відношення до цієї партії, Коломойський зазначив «консультативна, звичайно».

    За словами Коломойського, він є симпатиком партії «Відродження», але вона себе «вичерпала». Тому в новий всеукраїнський проект увійдуть «Відродження», частина «Волі народу» і партія мера Одеси Геннадія Труханова «Довіряй ділам».

    На питання про фінансування, Коломойський зазначив, що цьому проекту «грошима і не треба допомагати».

    «Там усі заможні товариші», – додав Коломойський.

    Нагадаємо, Коломойський заявив, що привітав Зеленського з перемогою на виборах та вступом на посаду президента через SMS.

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