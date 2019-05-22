Коломойський розповів, як привітав Зеленського з перемогою



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Ігор Коломойський

Коломойський каже, що із Зеленським не бачився, але привітав його по SMS

Після свого повернення в Україну олігарх Ігор Коломойський не зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, але привітав його з перемогою на виборах та вступом на посаду через SMS.

Про це він заявив в інтерв’ю Українській правді.

На запитання, чи зустрічався олігарх із Зеленським після повернення з Ізраїлю, Коломойський відповів: «Ні, а з якого дива?…Я привітав його по телефону, сучасні засоби зв’язку дозволяють не бачитися».

«Ну який сенс (зустрічатися – ред.)? По-перше, відразу велика кількість журналістів, багато непотрібних запитань. І це лише заради того, щоб потім пояснювати, що я по-людськи хотів привітати. Я привітав його з перемогою на виборах і з офіційним вступом на посаду. Просто відправив sms», – заявив Коломойський.

Разом з тим, він розповів, що дивився інавгурацію по телевізору і зазначив, що йому сподобався виступ нового президента.

«Це був яскравий виступ. На відміну від Парубія, який сказав, що це було весело, я скажу, що це було яскраво. Особливо, якщо дивитися на деякі обличчя», – сказав Коломойський.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.