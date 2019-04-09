Колона Нацдружин пішла на Банкову з чемоданами (фото)



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За приблизними даними, в колоні було близько сотні активістів Нацдружин

Колона активістів Національних дружин та їх прихильників ввечері у вівторок, 9 квітня, прослідувала із Майдану Незалежності до вул. Банкової.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

За приблизними даними, в колоні було близько сотні активістів. Вони несли прапори України та реквізит для акції – зокрема, чемодан із надписом «Гройсман – чемодан – вокзал – в’язниця».

Як відомо, у вівторок, 9 квітня, представники Національного корпусу і Національних дружин провели акцію біля Генпрокуратури та інших силових відомств з вимогами покарати винних у розкраданні в оборонній сфері.

Загалом акція зібрала близько 250 активістів, які згодом розділилися на дві колони. Перша сходила до ГПУ, потім до МВС і пішла до Банкової. Інша частина мітингувальників планує йти до СБУ, а потім теж під Адміністрацію президента.

Під Адміністрацію президента стягнули силовиків. За словами співробітників поліції, такі заходи охорони будівлі АП зумовлені заявкою на проведення масової акції Національним корпусом.