Нацдружини занесли вимоги силовикам і пішли до Банкової



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Серед вимог Нацдружин: арештувати рахунки і майно всіх учасників злочинів в «Укроборонпромі»

Загалом акція зібрала близько 250 активістів, які мітингували під ГПУ, потім МВС і пішли до Банкової

Представники Національного корпусу і Національних дружин провели акцію біля Генпрокуратури та інших силових відомств з вимогами покарати винних у розкраданні в оборонній сфері.

Відео із мітингу транслювали Нацдружини у своєму Facebook.

У своєму зверненні націоналісти заявили, що передадуть звернення з вимогами ГПУ, МВС, СБУ та АП.

Як повідомлялося, загалом акція зібрала близько 250 активістів, які згодом розділилися на дві колони. Перша сходила до ГПУ, потім до МВС і пішла до Банкової. Інша частина мітингувальників планує йти до СБУ, а потім теж під Адміністрацію президента.

На акції знаходяться правоохоронці, зокрема поліція діалогу. Ситуація спокійна.

Серед вимог Нацдружин: арештувати рахунки і майно першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, учасників схеми - Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогозу, керівництва ДК «Укроборонпром», а також директорів усіх державних підприємств, які були учасниками схеми, за вчинені ними злочини (щонайменше, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 КК України).

Також Нацдружини хочуть, щоб генпрокурор щотижня звітував щодо стану розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету.

Нагадаємо, під Адміністрацію президента стягнули силовиків. За словами співробітників поліції, такі заходи охорони будівлі АП зумовлені заявкою на проведення масової акції Національним корпусом, активісти якого планують мітинг на Банковій о 17:30.