Під Адміністрацію президента стягнули силовиків



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Зараз під будівлею АП чергує близько десятка автобусів Нацгвардії та декілька сотень правоохоронців

Під будівлю Адміністрації президента України на вулицю Банкову стягнули військовослужбовців Національної гвардії України, поліцію та карети швидкої допомоги, передає УНН.

Зараз під будівлею Адміністрації президента чергує близько десятка автобусів Нацгвардії та декілька сотень правоохоронців.

За словами співробітників поліції, такі заходи охорони будівлі АП зумовлені заявкою на проведення масової акції Національним корпусом, активісти якого планують мітинг на Банковій о 17:30.

«Тут плануються масові заходи, в цілях безпеки на час проведення цих заходів прохід вулицею Банковою буде обмежений», — повідомила співробітниця поліції.

Нагадаємо, активісти «Національного корпусу» в суботу, 16 березня, зібралися у Києві на масштабну акцію на Майдані Незалежності в знак протесту проти розкрадання військового бюджету. Учасники акції влаштували своєрідний перформанс, під час якого закидали цей район іграшковими свинями.

Поліція перекрила ряд вулиць поблизу Адміністрації президента.

16 березня на охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців.