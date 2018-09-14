Комісія отримала понад 300 заяв від кандидатів до Верховного суду



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Конкуренція на конкурс до Верховного суду складає 4 осіб на місце

161 заява надійшла від кандидатів до Вищого антикорупційного суду

Станом на 14 вересня 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України отримала 490 заяв, з яких 324 для участі у конкурсі до Верховного суду та 161 до Вищого антикорупційного суду. Сьогодні до кінця дня спливає час коли кандидати можуть подати свої документи до комісії.

Зокрема, до Верховного суду Комісія отримала:

81 заяву до Касаційного адміністративного суду;

101 заяву Касаційного цивільного суду;

85 заяв до Касаційного кримінального суду;

57 заяв до Касаційного господарського суду.

З 166 заяв на участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду 114 заяви до суду першої інстанції та 52 заяви до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Загалом наразі конкуренція на конкурс до Верховного суду та Вищого антикорупційного суду складає 4 осіб на місце.

«Зважаючи на те, що ВККС одночасно проводить конкурси до трьох нових судів, між ними відбувається розподіл кандидатів у відповідності до стажу та досвіду, що знижує рівень конкуренції на кожному з конкурсів. Однак вже зараз очевидно, що вона є. Звертаю увагу, що зазвичай багато кандидатів подавали документи саме в останні дні. Остаточну кількість бажаючих взяти участь у конкурсах ми оголосимо пізніше, оскільки ще протягом декількох днів до ВККСУ надходитимуть документи з всіх куточків України», - наголосив член ВККСУ Михайло Макарчук.

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України 2 серпня 2018 року оголосила конкурси на 78 посад суддів Верховного суду та 39 посад суддів Вищого антикорупційного суду.