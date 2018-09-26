Комітет Сенату США визнав Голодомор геноцидом українського народу



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Авторами резолюції є понад 20 конгресменів

Комітет із закордонних відносин Сенату США підтримав резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.

Про це повідомляє посольство України в Сполучених Штатах у Facebook.

Зазначається, що комітет рекомендував верхній палаті Конгресу США схвалити резолюцію щодо Голодомору в Україні.

«Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу. Висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії», — йдеться у повідомленні.

За інформацією посольства, авторами цієї резолюції є понад 20 конгресменів. Цю групу очолюють співголови групи дружби з Україною у Сенаті США Роберт Портман та Річард Дурбін.

Раніше президент Петро Порошенко високо оцінив зусилля української громади у США у питанні визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.