Комітет Шевченківської премії визначив лауреатів у різних галузях

У жанрі публіцистики найбільше голосів комітету премії набрав Сергій Плохій

За результатами голосування комітету Шевченківської премії Емма Андієвська отримає Шевченківську премію з літератури 2018 року. Вона здобула 23 голоси учасників комітету. Про це повідомив член комітету премії Ростислав Семків у Facebook. Книжки Андрієвської висунули на здобуття премії Інститут філології