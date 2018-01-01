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    Комітет Шевченківської премії визначив лауреатів у різних галузях

    У жанрі публіцистики найбільше голосів комітету премії набрав Сергій Плохій
    За результатами голосування комітету Шевченківської премії Емма Андієвська отримає Шевченківську премію з літератури 2018 року. Вона здобула 23 голоси учасників комітету. Про це повідомив член комітету премії Ростислав Семків у Facebook. Книжки Андрієвської висунули на здобуття премії Інститут філології
    • Сьогодні, 06:11
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    <span>Емма Андієвська&nbsp;</span>
    Фото: «Радіо Свобода»
    Емма Андієвська 

    У жанрі публіцистики найбільше голосів комітету премії набрав Сергій Плохій

    За результатами голосування комітету Шевченківської премії Емма Андієвська отримає Шевченківську премію з літератури 2018 року. Вона здобула 23 голоси учасників комітету.

    Про це повідомив член комітету премії Ростислав Семків у Facebook.

    Книжки Андрієвської висунули на здобуття премії Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національний університет «Острозька академія», Національний музей літератури України. Зокрема, це «Міста-валети», «Бездзигарний час», «Шухлядні краєвиди», «Маратонський біг» і «Щодення: перископи».

    У жанрі публіцистики найбільше голосів комітету премії набрав Сергій Плохій (19), музичне мистецтво — Вікторія Польова (21), візуальні мистецтва — Павло Маков (19), кіномистецтво —Володимир Тихий, Ярослав Пілунський, Сергій Стеценко, Юрій Грузінов (21).

    Національна премія України імені Тараса Шевченка (Шевченківська премія) — державна нагорода, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована 1961 року.

    Нагадаємо, комітет з присудження щорічної премії президента України «Українська книжка року» оголосив трьох кандидатів на отримання винагороди. 

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