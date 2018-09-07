Комітет Верховної Ради підтримав звільнення міністра соцполітики Реви
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Члени комітету підтримали проекти постанов, якими пропонується визнати роботу Мінсоцполітики незадовільною та звільнити Реву з посади міністра
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики підтримив звільнення міністра соцполітики Андрія Реви.
Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.
Вказано, що члени комітету розглянули відповідні проекти постанов: № 6345 про звільнення Реви з посади міністра соціальної політики України та №8451 про визнання роботи Міністерства соціальної політики незадовільною.
«За результатами обговорення члени комітету підтримали обидва проекти постанов Верховної Ради, якими пропонується визнати роботу Міністерства соціальної політики незадовільною та звільнити Реву з посади міністра соціальної політики», - йдеться у повідомленні.