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    Комітет Верховної Ради підтримав звільнення міністра соцполітики Реви

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    Андрій Рева - Комітет Верховної Ради підтримав звільнення міністра соцполітики Реви
    Андрій Рева

    Члени комітету підтримали проекти постанов, якими пропонується визнати роботу Мінсоцполітики незадовільною та звільнити Реву з посади міністра

    Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики підтримив звільнення міністра соцполітики Андрія Реви.

    Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

    Вказано, що члени комітету розглянули відповідні проекти постанов: № 6345 про звільнення Реви з посади міністра соціальної політики України та №8451 про визнання роботи Міністерства соціальної політики незадовільною.

    «За результатами обговорення члени комітету підтримали обидва проекти постанов Верховної Ради, якими пропонується визнати роботу Міністерства соціальної політики незадовільною та звільнити Реву з посади міністра соціальної політики», - йдеться у повідомленні.

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