Турецький гамбіт Гройсмана. Заради чого прем’єр пожертвував Проданом

Атака «президентських» силових структур на Продана була формою тиску безпосередньо на Гройсмана

Історія з турецькою віллою була не єдиним скелетом у шафі головного фіскала

Кабінет міністрів 5 вересня звільнив виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Формально він сам попросив про це уряд. Заяву Продан, за його словами, написав, аби не було конфлікту інтересів, адже він збирається взяти участь у конкурсі на посаду глави ДФС. Учора ж Кабмін ухвалив рішення провести цей кадровий відбір.

Насправді ж ця кадрова вистава є розв’язкою тривалого конфлікту, участь у якому беруть не лише Продан, а й прем’єр Гройсман, генпрокурор Луценко і президент Порошенко.

Підсадили на гачок

Глава уряду Володимир Гройсман пролобіював призначення свого земляка Продана на посаду в. о. глави ДФС в березні 2017-го. З тих пір уряд влаштовував такий стан речей. Нового конкурсу не оголошували, і Продан з Гройсманом на пару керували митниками та податківцями. Прем’єр повсякчас давав зрозуміти, що просто так не здасть свою креатуру, а часом і доводив це своїми діями. Так, конфлікт Продана з міністром фінансів Олександром Данилюком завершився в результаті відставкою члена уряду, а не в. о голови ДФС.

Утім згодом за прем’єрського ставленика взялись серйозніші люди. У липні цього року СБУ та ГПУ провели обшуки в помешканні голови вінницької ДФС Руслана Осмоловського. Він раніше був першим заступником Продана, допоки Гройсман не перетягнув останнього у столицю. А наприкінці серпня генпрокурор Юрій Луценко дав брифінг, під час якого розповів про шалені обсяги контрабанди, зафіксовані на Одеській митниці. Генпрокурор закликав звільнити очільника Одеської митниці та натякнув, що скоро в нього можуть з’явитись претензії вже до самого Продана, які він озвучить, коли отримає достатню кількість доказів. Продан натомість звинуватив керівництво ГПУ в шантажі та поскаржився на тиск правоохоронців на себе, колег та близьких.





Володимир Гройсман захищав свого підопічного Мирослава Продана до останнього

Якого роду претензії до Продана можуть бути з боку прокуратури, стало зрозуміло з ухвали Печерського райсуду Києва. Слідство зазначає, що «окремі службові особи ДФС України кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, спрямовували на придбання об'єктів нерухомості, у тому числі за межами України». У ході досудового розслідування досліджуються факти придбання посадовими особами ДФС низки об'єктів нерухомості в Україні та Туреччині, що могли бути здійснені з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Йдеться про два об’єкти нерухомості в турецькому курортному місті Бодрум, які нібито були придбані для Продана за $562 341. Тоді як реальні доходи покупця не дозволяли йому зробити таку купівлю. Суд дозволив накласти на ці об’єкти арешт. Продан назвав всі підозри про купівлю нерухомості фейком та такими, що не мають подальших перспектив. На той момент ще керівник ДФС запевнив, що все це не зупинить його рішучої боротьби з контрабандою та блокування схем з фіктивним ПДВ.

Вимушений компроміс

Очевидно, що атака «президентських» силових структур на Продана була формою тиску безпосередньо на Гройсмана, який чудово знав про справи, до яких прив’язують його підопічного. Прем’єр навіть був змушений грізно повторювати, що поки він на посаді, Продану нічого не загрожує.

Чи означає вчорашня відставка фіскала, що тепер захиталось крісло під самим Гройсманом? Цікаво, що пул пропрем’єрських політологів оперативно став вихваляти голову уряду за те, що він вчиться на своїх помилках та дуже красиво вийшов з цієї неприємної ситуації з мінімальними іміджевими втратами. Окремо відзначається позитивна фігура нового тимчасового голови ДФС Олександра Власова, який брав участь в АТО протягом двох років і займався боротьбою з контрабандою на Донбасі.





Новий в.о. голови ДФС Олександр Власов має бойове минуле

Ситуація з оголошенням конкурсу на посаду повноцінного голови ДФС означає, що Банкова таки дотиснула прем’єра. Петру Порошенку зараз потрібна показова жертва, яка б символізувала безкомпромісну боротьбу з корупцією. І оскільки з власними трьома друзями, яких треба було посадити, не склалося, то «чужий» Продан на цю роль цілком підходив. Історія з турецькими придбаннями була не єдиним скелетом, який правоохоронці погрожували вийняти з шафи головного фіскала. Гройсман, очевидно, це зрозумів і вирішив дати задню.

«Це виглядає як компромісне розрулювання проблем, що накопичились влітку, – вважає політолог Володимир Фесенко. – Прем’єр зрозумів, що воювати з генпрокурором та президентською командою собі дорожче. Можна припустити, що і підозри проти Продана тепер так і залишаться підозрами. Тепер давайте подивимось, хто буде брати участь у конкурсі та кого чутки назвуть потенційним переможцем».

Останнім головою ДФС, призначеним на конкурсі, був сумновідомий інвестбанкір, а потім депутат Роман Насіров. Тепер він ходить під справою. Подробиці того конкурсу розповідав перший заступник комітету з податкової та митної політики Андрій Журжій. Насіров зізнавався йому, що подався на конкурс, лише коли було гарантовано його обрання. Враховуючи те, що Насіров на той момент очолював парламентський комітет та входив до складу фракції БПП, звідки походили ці «гарантії» – питання риторичне. Розкритикувала проведення конкурсу і депутат Оксана Продан, яка брала в ньому участь: «Насправді конкурсу немає. Є призначення тих людей, які влаштовують прем’єра (на той момент Яценюка – Ред.), і воно для чогось прикривається конкурсом. Немає прозорості, не дотримані процедури». Наскільки передбачуваним буде результат конкурсу цього разу?

У шахах «гамбітом» називають ситуацію, коли один з гравців жертвує пішаком або фігурою з метою подальшого отримання переваги. Чи стане Продан для Гройсмана такою жертвою, побачимо. А поки до проведення конкурсу службою буде керувати Олександр Власов, якого Гройсман представив як «атошника» з бойовим духом, що знає, як знищувати незаконні схеми. Але водночас прем’єр забув додати, що Власова нещодавно... було відсторонено з посади керівника Одеської митниці після викривальних звинувачень генпрокурора.

Павло Вуєць, «Главком»