Комітет з нацбезпеки рекомендував Раді підтримати курс на НАТО та ЄС



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Відповідне рішення було підтримано одноголосно

Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував підтримати законопроект щодо закріплення у Конституції курсу на НАТО та ЄС.

Відповідне рішення було підтримано одноголосно.

«Метою запропонованих законопроектом змін є законодавче закріплення в Конституції України цивілізаційного вибору, європейської ідентичності українського народу та незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору», - йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.

Пропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін до Конституції для реалізації цілеспрямованого прагматичного курсу України на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО як стратегічних зовнішньополітичних пріоритетів держави.

Пропонується також виключити з Конституції положення, яке передбачає використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів.

Прийняття закону, як зазначається, сприятиме реалізації європейського та євроатлантичного вибору через розширення та поглиблення співробітництва України з ЄС та НАТО аж до набуття повноправного членства, зміцненню національної безпеки нашої держави, матиме наслідком гарантію її суверенітету і територіальної цілісності.

Раніше повідомлялося, що були оприлюдненні президентські поправки до Конституції щодо курсу України в НАТО і ЄС.

Джерело: УНН