Оприлюднено президентські поправки до Конституції щодо курсу України в НАТО і ЄС



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Петро Порошенко

Якщо Рада проголосує за законопроект, то тепер кожен наступний президент буде зобов'язаний сприяти вступу України в Євросоюз та до НАТО

Президентський проект змін до Конституції щодо євроатлантичного напрямку розвитку України №9037 вже з'явився на сайті Верховної Ради.

Згідно з проектом, до 5-го параграфу преамбули після слів «громадянської злагоди на землі України» йдуться слова «та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України».

У статті 85-ій про повноваження Ради додається повноваження на реалізацію курсу на набуття членства України в ЄС і НАТО.

«Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору», - йдеться у проекті.

Також, якщо Верховна Рада проголосує за цей законопроект, то тепер кожен наступний президент відповідно до Конституції буде зобов'язаний сприяти вступу України в Євросоюз та до НАТО.

«Статтю 102 доповнити частиною третьою такого змісту: «Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору», - йдеться у проекті.

Кабінет міністрів, в свою чергу, повинен буде забезпечувати реалізацію стратегічного курсу на членство України в цих організаціях.

Крім того, глава держави пропонує з перехідних положень Конституції виключити норму про те, що «використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою».

Нагадаємо, 3 вересня Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції щодо прагнення України до інтеграції в НАТО та Євросоюз.

Про наміри зареєструвати такий законопроект Петро Порошенко заявив у День Незалежності України.

Раніше в НАТО підтримали прагнення України до вступу в Альянс. За результатами саміту НАТО члени Альянсу підтримали Україну та закликали Росію вивести війська з Донбасу.

10 березня НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта. Це означає, що Північноатлантичний альянс визнав прагнення України набути повноцінного членства в організації.

Порошенко також заявляв, що Україна планує вступити до НАТО у найближчі 10 років.

Також Порошенко заявив, що Україна залишається в пріоритетах Північноатлантичного Альянсу і зовнішньої політики США. Таким чином президент прокоментував зустріч та спільну прес-конференцію американського президента Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що «двері для України відкриті, але треба виконати низку вимог».

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що Україна демонструє прогрес на шляху до вступу в Північноатлантичний Альянс (НАТО).

Напередодні стало відомо, що Порошенко планує у вересні звернутися до Верховної Ради з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.