Компанії Коломойського та Боголюбова у 2014-му вивели з Приватбанку в офшори $1,7 млрд - ЗМІ

Журналісти Reuters виявили, що деякі з компаній, які кредитував Приватбанк, мають ознаки фіктивності

З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів. Про це йдеться у розслідуванні Reuters. Посилаючись на рішення українських судів журналісти стверджують, що згадані дніпропетровські компанії



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Журналісти Reuters виявили, що деякі з компаній, які кредитував Приватбанк, мають ознаки фіктивності

З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів. Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Посилаючись на рішення українських судів журналісти стверджують, що згадані дніпропетровські компанії отримували кредити у Приватбанку, яким на той час володіли олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Зазначені 1,7 млрд доларів українські компанії перерахували шести фірмам з Великої Британії та Британських Віргінських островів як попередню оплату за майбутні поставки товарів. Передбачалась, зокрема, закупівля марганцевої руди, мазуту, кранів тощо.

Жодна з шести британських фірм не поставила товар, і всі вони зберігали отримані кошти у кіпрському філіалі Приватбанку.

Так, дніпропетровська компанія Profit 18 серпня 2014 року перерахувала 48,5 мільйонів доларів британській фірмі Trade Point Agro у якості попередньої оплати за поставку 24 250 тонн поліетилентерефталату — полімеру, що використовується у тканинах та пластикових контейнерах. Trade Point Agro не змогла поставити зазначений товар і перевела отримані від українського замовника кошти на рахунок у кіпрській філії Приватбанку. Коли український суд виніс рішення проти Trade Point Agro і наказав їй повернути отримані кошти — британська компанія не оскаржила це рішення, однак і не повернула кошти.

Угода між компаніями Profit та Trade Point Agro є частиною досудового розслідування, яке все ще триває в Україні стосовно того, чи законно колишній менеджмент Приватбанку виводили кошти за кордон.

Приватбанк було націоналізовано у грудні 2016 року. Новий менеджмент банку, призначений НБУ, звернувся з позовом проти Коломойського та Боголюбова до Високого суду Англії та Уельсу. Держава намагається довести, що колишні власники Приватбанку незаконно вивели в офшори 5,5 мільярдів доларів. У грудні 2017-го британський суд наклав арешт на активи Коломойського та Боголюбова по всьому світу на суму в 2,5 млрд доларів.

Журналісти Reuters виявили, що деякі з компаній, які кредитував Приватбанк, так само як і фірми, що мали поставити послуги, мають ознаки фіктивності.

Кореспондент Reuters відвідав адреси, за якими зареєстровані три британські фірми — Trade Point Agro, Teamtrend Limited та Collyer Limited. Саме вони мали поставляти товари дніпропетровським компаніям. Та виявити жодних ознак цих фірм за вказаними адресами не вдалось.

Також виявилось, що дві з компаній, що були зареєстровані в Лондоні, Trade Point Agro та Teamtrend, мали спільного директора, а Teamtrend та Collyer мають спільних секретарів та директорів.

Крім того журналісти Reuters стверджують, що ознайомились з копією оцінки Національного банку України частини забезпечення кредитного портфелю ПриватБанку станом на 2016 рік.

Зокрема, в документі фігурувало депо з нафтовою сировиною у місті Арциз Одеської області. Під його заставу ПриватБанк видав кредит у 12 млн доларів. Однак НБУ вважає таку заставу нікчемною. Репортер Reuters відвідав депо і виявив там овець. А міський голова Арцизу Володимир Міхов повідомив, що депо «не працює щонайменше 10-15 років».

В НБУ переконані, що працівники ПриватБанку штучно завищували вартість активів, під які вони надавали кредити, щоб створити враження, що заборгованість за кредитами становила 1,7 млрд доларів.

У консалтинговій компанії Gabara Strategies, яка виступає від імені Коломойського та Боголюбова, Reuters повідомили, що кредитування зазначених 42 дніпропетровських компаній не призвели до втрати 1,7 млрд доларів США чи будь-яких інших збитків ПриватБанку.

«Позики були погашені, і ПриватБанк постійно мав адекватну заставу за цими позиками», — сказано в повідомленні Gabara Strategies. Представники Коломойського та Боголюбова не пояснили, яким чином були погашені зазначені кредити.

Джерело: Громадське