Компанія eBay обіцяє прибрати з сайту товари з символікою «Л/ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штаб-квартира eBay

Посол України в США раніше звернувся до керівництва eBay Inc. через продаж товарів з символікою терористичних організацій

Компанія eBay пообіцяла зняти зі свого сайту товари з символікою терористичних угрупувань «ДНР» та «ЛНР».

Про це повідомляє прес-служба посольства України у США.

«За результатами звернення посла України в США Валерія Чалого до керівництва компанії eBay Inc. із закликом зняти з веб-сайту ebay.com товари з символікою терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» посольство отримало офіційну відповідь, в якій чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере зі свого веб-сайту згадану продукцію, оскільки ці дві організації включені до санкційних списків США та ЄС, а гроші, отримані від продажу вказаних товарів, можуть бути використані для їх фінансової підтримки», – йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що очікують на відповідні кроки від Amazon Inc.

Нагадаємо, в листопаді посольство України в США звернулося до Amazon та eBay із закликом зняти з сайтів товари з символікою терористичних угруповань.

Раніше 27 депутатів Європарламенту закликали інтернет-рітейлер Amazon вилучити з продажу речі з радянською символікою.